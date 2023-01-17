Минеев отреагировал на победу Романа Копылова на UFC Вегас 67

«Рома – молодец, рад за его успех. Перейдя в наш клуб Universal Fighters, он одержал вторую победу нокаутом в сильнейшей лиге мира! Отличная работа тренера и всей команды! Поздравляю Романа, Расула и всех, кто причастен к этому успеху!» — написал Минеев.