Минеев отреагировал на победу Романа Копылова на UFC Вегас 67

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил соотечественника, бойца UFC Романа Копылова с победой, одержанной им в поединке с американцем Пунахеле Сориано.
«Рома – молодец, рад за его успех. Перейдя в наш клуб Universal Fighters, он одержал вторую победу нокаутом в сильнейшей лиге мира! Отличная работа тренера и всей команды! Поздравляю Романа, Расула и всех, кто причастен к этому успеху!» — написал Минеев.
Напомним, поединок Копылова и Сориано состоялся на турнире UFC Вегас 67. Бой завершился победой Романа во втором раунде техническим нокаутом.