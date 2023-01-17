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58 минут назад

Стало известно о будущем сына Кадырова в MMA

Lenta.ruиещё 1

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли продолжит карьеру в смешанных единоборствах (MMA) в промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом стало известно YouTube-каналу «Вестник ММА».

Стало известно о будущем сына Кадырова в MMA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что 16-летний Кадыров выразил желание продолжать драться и подписал контракт с лигой. Он подчеркнул, что соперников для бойца будут искать с таким же уровнем подготовки и примерно такого же возраста.

«Он в начале своего пути, ему нужно время», — подытожил Бадаев.

23 декабря Эли Кадыров дебютировал в MMA, одержав победу техническим нокаутом на турнире ACA в Москве. Соперником бойца оказался 17-летний Ислам Акбаров, для которого поединок также оказался первым. Рефери остановил бой на третьей минуте.

В ноябре 2021 года Эли Кадыров провел бой по правилам бокса с представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым. Чеченский спортсмен также выиграл техническим нокаутом.

MMA,Рамзан Кадыров,
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