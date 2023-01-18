Боец Bellator Авсарагова рассказала о спаррингах с мужчинами

— У меня в клубе и там, где я тренируюсь, все мужчины ко мне привыкли и относятся именно как к бойцу. Это очень хорошо. Бывает так, что даже иногда зарубаются на спаррингах.

Пацаны работают аккуратнее и профессиональнее, чем девушки, хотя с новичками тоже бывает опасно. Техничные же легковесы дают работать и сильно не бьют, но держат при этом темп, — приводит слова Авсараговой Metaratings.ru.