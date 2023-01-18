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48 минут назад

Боец Bellator Авсарагова рассказала о спаррингах с мужчинами

Матч ТВиещё 1

Боец Bellator Диана Авсарагова рассказала об отношении мужчин к совместным спаррингам.

Боец Bellator Авсарагова рассказала о спаррингах с мужчинами
Фото: © Соцсети© Соцсети

— У меня в клубе и там, где я тренируюсь, все мужчины ко мне привыкли и относятся именно как к бойцу. Это очень хорошо. Бывает так, что даже иногда зарубаются на спаррингах.
Пацаны работают аккуратнее и профессиональнее, чем девушки, хотя с новичками тоже бывает опасно. Техничные же легковесы дают работать и сильно не бьют, но держат при этом темп, — приводит слова Авсараговой Metaratings.ru.

В активе 24 летней спортсменки пять побед в карьере, из которых три были одержаны в Bellator.

Источник:Metaratings.ru

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