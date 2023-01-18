Боец Bellator Авсарагова рассказала о спаррингах с мужчинами

Боец Bellator Диана Авсарагова рассказала об отношении мужчин к совместным спаррингам.
— У меня в клубе и там, где я тренируюсь, все мужчины ко мне привыкли и относятся именно как к бойцу. Это очень хорошо. Бывает так, что даже иногда зарубаются на спаррингах.
Пацаны работают аккуратнее и профессиональнее, чем девушки, хотя с новичками тоже бывает опасно. Техничные же легковесы дают работать и сильно не бьют, но держат при этом темп, — приводит слова Авсараговой Metaratings.ru.
В активе 24 летней спортсменки пять побед в карьере, из которых три были одержаны в Bellator.
Источник:Metaratings.ru