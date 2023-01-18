Нганну рассказал о своём отношении к Дане Уайту после своего ухода из UFC

«Меня нисколько не задели слова Даны Уайта о том, что я боюсь рисковать, ищу более слабых соперников. Дана есть Дана. Я думаю, он сказал это, потому что был расстроен, поскольку все пошло не так, как он рассчитывал. Его чемпион ушел – реальность разбила его ожидания», — сказал Нганну на YouTube-канале MMAFightingonSBN.