Нганну назвал трёх знаменитых боксёров, с которыми он хочет провести бой

«Как я собираюсь завершить карьеру? В идеале я бы хотел провести матч по боксу, а затем вернуться в ММА, в зависимости от того, какими будут возможности. За эти несколько дней я получил много предложений, по большей части от мма-промоушенов, но я с этим не спешу – всему свое время. Если я буду боксировать, это должен быть Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа или Деонтей Уайлдер», — рассказал Нганну в шоу MMAHour с Ариэлем Хельвани.