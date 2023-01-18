Стал известен следующий соперник Петра Яна

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в следующем поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) встретится с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом стало известно MMAJunkie.

Фото: UFC UFC

Соперники должны подраться в главном бою турнира UFC Fight Night 221. Соревнования запланированы на 11 марта и пройдут в Лас-Вегасе (США). Отмечается, что контракт на бой еще не подписан.

22 октября Ян провел бой против Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин уступил американцу раздельным решением судей. Двое арбитров отдали победу О'Мэлли, один — Яну.