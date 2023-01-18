Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Стал известен следующий соперник Петра Яна

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в следующем поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) встретится с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом стало известно MMAJunkie.

Стал известен следующий соперник Петра Яна
Фото: UFCUFC

Соперники должны подраться в главном бою турнира UFC Fight Night 221. Соревнования запланированы на 11 марта и пройдут в Лас-Вегасе (США). Отмечается, что контракт на бой еще не подписан.

22 октября Ян провел бой против Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин уступил американцу раздельным решением судей. Двое арбитров отдали победу О'Мэлли, один — Яну.

Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед и четыре поражения. Двалишвили идет на серии из восьми побед в UFC. Всего в его активе 15 побед при четырех поражениях.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители