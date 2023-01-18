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1 час назад

«Время меняет всё!» Мухаммад Мокаев отреагировал на обновлённый рейтинг UFC

Чемпионат.com

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в соцсетях, где высказался по поводу недавнего обновления рейтинга UFC. В нём он теперь занимает 13-е место.

Мухаммад Мокаев отреагировал на обновлённый рейтинг UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я помню, как после моего дебюта в UFC я вызвал Джеффа Молину. Но он сказал, что я даже не нахожусь в рейтинге бойцов. Время меняет всё!» — написал Мокаев.

Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.

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