Бывший чемпион UFC объяснил причины ухода из промоушена

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну объяснил причины ухода из промоушена. Его слова приводит MMAFighting.

Нганну заявил, что все сделал правильно и не жалеет из-за принятого решения. «В предложенном контракте я не свободен. У меня нет прав. Я передаю всю власть этим ребятам, а раньше я видел, как они могут использовать свою силу против меня, и я не хочу этого», — рассказал он.

О решении Нганну уйти из UFС стало известно 15 января. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Ранее он жаловался на финансовые условия в промоушене.

Тяжеловес завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене.