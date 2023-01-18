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1 час назад

Шавката Рахмонова сравнили с Бэтменом

Sports.ru

Бойца из Казахстана Шавката Рахмонова издание окрестило Бэтменом полусреднего веса UFC.

Бойца из Казахстана сравнили с Бэтменом
Фото: UFCUFC

«Сходство между Шавкатом Рахмоновым и Бэтменом может проявиться не сразу. Однако эти двое очень похожи. Хотя «Номад» не обладает огромным богатством и ресурсами Бэтмена, есть параллели, которые следует учитывать.

Полусредневес UFC Рахмонов, как и Бэтмен в Готэм-Сити, является угрожающим и часто избегаемым представителем дивизиона. Он сверхъестественно искусный мастер боевых искусств, который компетентен в каждой фазе рукопашного боя.

Более того, он побеждает всех своих соперников с хирургической эффективностью. Как и Бэтмен, он также остается вне поля зрения — в тени. Он делает это, сохраняя молчаливый настрой, который отражает его холодную уверенность, что очень похоже на Бэтмена», – сообщается в статье.

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