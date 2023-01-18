Бойца из Казахстана сравнили с Бэтменом

Более того, он побеждает всех своих соперников с хирургической эффективностью. Как и Бэтмен, он также остается вне поля зрения — в тени. Он делает это, сохраняя молчаливый настрой, который отражает его холодную уверенность, что очень похоже на Бэтмена», – сообщается в статье.