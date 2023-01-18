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56 минут назад

Тони Беллью с помощью смайла обозначил отношение к Рою Джонсу

Чемпионат.com

Бывший британский чемпион мира по боксу, а ныне комментатор Тони Беллью высказал отношение к экс-чемпиону мира в четырёх весовых категориях, ныне члену Зала славы Рою Джонсу-младшему. В комментариях под одним из сообщений Джонса в соцсетях Беллью оставил смайл в виде козла (В английском языке слово Goat – акроним для greatest of all time — «величайший всех времён». – Прим. «Чемпионата»).

Тони Беллью с помощью смайла обозначил отношение к Рою Джонсу
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Рой Джонс является серебряным призёром Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея). На профессиональном уровне провёл 75 боёв, в которых одержал 66 побед (47 были добыты нокаутом). В девяти поединках Джонс терпел поражения. Сейчас Рою 54 года.

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