Тони Беллью с помощью смайла обозначил отношение к Рою Джонсу

Бывший британский чемпион мира по боксу, а ныне комментатор Тони Беллью высказал отношение к экс-чемпиону мира в четырёх весовых категориях, ныне члену Зала славы Рою Джонсу-младшему. В комментариях под одним из сообщений Джонса в соцсетях Беллью оставил смайл в виде козла (В английском языке слово Goat – акроним для greatest of all time — «величайший всех времён». – Прим. «Чемпионата»).