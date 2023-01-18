Макгрегор дал совет покинувшему UFC Нганну

Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на решение франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну покинуть UFC. Сообщалось, что, помимо прочего, Нганну не устраивали финансовые условия, которые предлагал промоушен. Кроме того, Фрэнсис сетовал на отказ дать ему право на агента.