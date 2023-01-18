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1 час назад

Макгрегор дал совет Нганну, который покинул UFC

Чемпионат.com

Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на решение франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну покинуть UFC. Сообщалось, что, помимо прочего, Нганну не устраивали финансовые условия, которые предлагал промоушен. Кроме того, Фрэнсис сетовал на отказ дать ему право на агента.

Макгрегор дал совет покинувшему UFC Нганну
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Правильное представительство просто необходимо. Загляни в агентство Paradigm», — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.

Фрэнсису сейчас 36 лет. Нганну дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, в 12 из них одержав победы.

MMA,Конор Макгрегор,
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