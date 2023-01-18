Дана Уайт ответил на критику своей лиги пощёчин

«Мы работаем только с атлетами, кондиции которых предварительно проверяем. Во время соревнований и сразу после них мы готовы оказать медицинскую помощь надлежащего уровня. В этой лиге спортсмены получают от трёх до пяти пощёчин в ходе состязаний. Бойцы в боксе наносят триста или четыреста ударов за поединок. Теперь вы догадываетесь, каков мой ответ на эту критику? Если вам это, чёрт возьми, не нравится, не смотрите. Никто не просит вас смотреть», — приводит слова Уайта BJ Penn.