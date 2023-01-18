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40 минут назад

Бойца ММА Мурада Легенду оштрафовали за дебош в гостинице в Москве

ТАСС

Боец ММА Исрапил Рамазанов, известный по прозвищу Мурад Легенда, оштрафован судом на 2,5 тыс. рублей за дебош в гостинице на Ленинградском проспекте, говорится в постановлении Савеловского районного суда Москвы, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Бойца ММА оштрафовали за дебош в московской гостинице
Фото: t.me/breakingmash/41331t.me/breakingmash/41331

"Признать Рамазанова Исрапила Магомедовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 500 рублей", - сказано в документе. Максимальное наказание по этому пункту этой статьи - арест до 15 суток.

Как сказано в материалах дела об административном правонарушении, 16 января 2023 года Исрапилов отмечал день рождения своего друга в ресторане, расположенном в холле гостиницы на Ленинградском проспекте. В ходе мероприятия он начал себя вести агрессивно и непристойно ругаться, после чего сотрудники отеля вызвали полицию. Однако Исрапилов отказался выполнить их законные требования и проследовать в отдел добровольно, им пришлось применить силу.

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Исрапилов стал известен благодаря видеоролику, где была показана его поездка на такси летом 2021 года. В пути он вел себя агрессивно, постоянно что-то выкрикивал и ругался матом. В конце ролика таксист рассказал, что пассажир не заплатил за поездку. Тот пообещал позже перевести деньги на банковскую карту, однако не сделал этого.

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