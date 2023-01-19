Боец Харитонов: "Не хочу ничего слышать о Яне"

"Не хочу ничего слышать о Яне. Мне он неинтересен. Предстоящий бой с Двалишвили? Если у него голова встала на место, то выиграет. Если нет, то пойдет под откос", - сказал Харитонов.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.