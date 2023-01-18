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1 час назад

Глава UFC ответил на критику своего турнира по пощечинам

Lenta.ru

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на критику своего турнира по пощечинам Power Slap. Его слова приводит BJ Penn.

Глава UFC ответил на критику своего турнира по пощечинам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уайт отказался считать соревнования негуманными и травмоопасными. Он подчеркнул, что работает только с атлетами, состояние которых проверено. Кроме того, во время соревнований и после них организаторы готовы оказать медицинскую помощь.

«Если вам это, черт возьми, не нравится, не смотрите», — заявил глава UFC.

12 января Уайт высказался о возможном уходе из UFC после драки с женой в VIP-зоне ночного клуба в Мексике. Он посчитал, что его отставка навредит промоушену.

Дебютный турнир Power Slap должен был пройти 11 января, однако из-за скандала вокруг Уайта был удален из сетки вещания телеканала TBS. Ивент должен состояться в ночь на 19 января.

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