Глава UFC ответил на критику своего турнира по пощечинам

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ответил на критику своего турнира по пощечинам Power Slap. Его слова приводит BJ Penn.

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Уайт отказался считать соревнования негуманными и травмоопасными. Он подчеркнул, что работает только с атлетами, состояние которых проверено. Кроме того, во время соревнований и после них организаторы готовы оказать медицинскую помощь.

«Если вам это, черт возьми, не нравится, не смотрите», — заявил глава UFC.

12 января Уайт высказался о возможном уходе из UFC после драки с женой в VIP-зоне ночного клуба в Мексике. Он посчитал, что его отставка навредит промоушену.