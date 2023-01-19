Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Грузинский боец UFC Двалишвили показал фото, на котором держит голову россиянина Яна

Газета.Ru

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили опубликовал страшное фото в социальных сетях, на котором держит в руках голову своего будущего соперника, россиянина Петра Яна.

Грузинский боец UFC показал фото, на котором держит голову россиянина Яна
Фото: Merab Dvalishvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Merab Dvalishvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сегодня, 20 января, UFC объявил, что Ян и Двалишвили встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США), который пройдет 11 марта.

Двалишвили провел 18 поединков в ММА и одержал 14 побед. Напомним, что 22 октября Петр Ян проиграл американцу Шону О'Мэлли раздельным решением судей в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Для Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле 2022 года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее Ричард Шефер, менеджер бывшего чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории Джона Джонса, на канале MMAFightingonSBN в YouTube заявил, что его клиент заключил новый контракт с организацией, по которому он станет самым высокооплачиваемым полутяжеловесом в истории лиги.

MMA,Джон Джонс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители