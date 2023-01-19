Грузинский боец UFC показал фото, на котором держит голову россиянина Яна

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили опубликовал страшное фото в социальных сетях, на котором держит в руках голову своего будущего соперника, россиянина Петра Яна.

Фото: Merab Dvalishvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Merab Dvalishvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сегодня, 20 января, UFC объявил, что Ян и Двалишвили встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США), который пройдет 11 марта.

Двалишвили провел 18 поединков в ММА и одержал 14 побед. Напомним, что 22 октября Петр Ян проиграл американцу Шону О'Мэлли раздельным решением судей в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Для Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле 2022 года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.