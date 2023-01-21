Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Российский боец Минеев примет участие в спецоперации

Lenta.ruиещё 4

Российский боец, чемпион Европы и мира Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооруженными силами России, примет участие в специальной военной операции (СВО) на Украине на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев, передает ТАСС.

Российский боец Минеев примет участие в спецоперации
Фото: AMC FIGHT NIGHTSAMC FIGHT NIGHTS

По словам собеседника агентства, в телефонном разговоре Минеев указал, что уже на следующей неделе станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО. На данный момент спортсмен занимается гуманитарной миссией в Донбассе.

Ранее стало известно, что Минеев находится в Донецке.

«Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями», — отметил руководитель AMC Fight Nights .

О приостановке карьеры ради участия в специальной операции на Украине Минеев заявил в начале декабря прошлого года. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре.

MMA,Камил Гаджиев,Владимир Минеев,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители