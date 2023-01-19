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27 минут назад

Раскрыто местонахождение подписавшего контракт с ВС РФ бойца Минеева

Елена Прошина

Боец Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооруженными силами России, сейчас находится в Донецке. Об этом сообщил руководитель организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев, передает ТАСС.

Раскрыто местонахождение подписавшего контракт с ВС РФ бойца Минеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Минеев звонил ему неделю назад из Донецка, сказав, что приедет в Москву на следующей неделе и пообещал поделиться деталями службы.

«Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями», — добавил Гаджиев.

Напомним, что во время частичной мобилизации Минеев получил повестку. Он ранее служил в ВДВ. При этом командование воинской части предоставило бойцу бронь, так как он не подпадал под критерии, но он все равно подписал контракт.

Минеев является чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу. На его счету 26 побед и два поражения. В смешанных единоборствах он выиграл 16 боев, один проиграл и один завершил вничью.

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