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1 час назад

Банька, купель и жёсткие тренировки. Как Махачев учил американских блогеров любить Россию

Чемпионат.com

Подготовка Ислама к поединку с Волкановски восхищает.

Банька, купель: как Махачев учил американских блогеров любить Россию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Меньше месяца осталось до грандиозного турнира UFC 284, который состоится в ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Арене» в австралийском Перте. В его главном событии схлестнутся Ислам Махачев и Александр Волкановски. Австралиец активно привлекает соотечественников соперника, занимается в зале днями напролёт. А россиянин в это время повергает американцев в ужас и учит блогеров из США любить нашу страну.

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Ислам готовился к важнейшему поединку в карьере на Эльбрусе. А на днях его тренировочный лагерь посетили американские блогеры из команды NELK Boys. Их заинтересовал нестандартный процесс подготовки к поединку с Великим. Стоит отметить, что ребята из NELK Boys не в первый раз сотрудничают с россиянином. В прошлом году они зависали с Хасбиком и записали с маленьким блогером большое интервью. Именно им Хасбулла заявил, что Конору Макгрегору лучше не попадаться у него на пути. Опыт общения с американцами получился положительным, поэтому команда Махачева без особенных проблем согласилась на такое сотрудничество.

Американские блогеры с достоинством выдержали все испытания, которые подготовил для них чемпион UFC в лёгком весе. Началось всё с «лёгкой» пробежки по заснеженному Эльбрусу. И на лицах некоторых гостей появились первые гримасы. Блогеры старались не подавать вида, но без особого удовольствия справлялись с дистанцией. Затем Ислам провёл для американцев небольшую силовую тренировку. Ребята из NELK Boys ещё не подозревали, какие «удовольствия» ждут их дальше.

После сытного обеда у блогеров началась развлекательная программа. В компании с российскими бойцами они отправились в баню, в которой хорошенько попарились. После этого американцев ждало погружение в купель и растирание снегом. Обычная программа Махачева, которого в США успели прозвать Саб-Зиро.

На этом невероятные приключения американцев в России не закончились. Они всей бандой отправились в Дагестан, где продолжат свои съёмки. Блогеры успели вновь встретиться с Хасбиком, с которым парни отлично проводят время, веселятся и играют в приставку. А одному из них даже удалось провести в зале импровизированный спарринг с Махачевым. Пришлось сдаться после отличного болевого от Ислама, но борьба с чемпионом UFC совершенно точно запомнится блогеру на всю жизнь!

MMA,Александр Волкановски,Ислам Махачев,Конор Макгрегор,
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