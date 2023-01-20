Боец ММА прибыл в Донецк для участия в СВО

«Неделю назад я с ним созванивался. Вначале связи не было, но потом он вышел на связь, сообщил, что находится в Донецке. Я задал ему вопрос по поводу возможного турнира в марте. Он ответил, что рассчитывать в эти даты на него не стоит из-за СВО. Ни в марте, ни в апреле», - сказал Гаджиев.