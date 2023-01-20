Боец ММА прибыл в Донецк для участия в СВО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев прибыл в Донецк и сейчас находится в зоне боевых действий, сообщил РИА Новости президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
«Неделю назад я с ним созванивался. Вначале связи не было, но потом он вышел на связь, сообщил, что находится в Донецке. Я задал ему вопрос по поводу возможного турнира в марте. Он ответил, что рассчитывать в эти даты на него не стоит из-за СВО. Ни в марте, ни в апреле», - сказал Гаджиев.
Ранее стало известно, что в начале спецоперации на Украине в Гостомеле погиб младший брат Минеев Петр, служивший в десантных войсках.
Свой последний бой боец провел в 19 ноябре, он сразился с бразильцем Фернандо Родригесом. После боя он заявил, что берет паузу в карьере в связи с подготовкой для отправки в зону проведения СВО в качестве добровольца.