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26 минут назад

Саид Нурмагомедов получил новый бой в UFC

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Он входит в топ-15 легчайшего веса.

Саид Нурмагомедов получил новый бой в UFC
Фото: Zuffa Zuffa

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов в скором времени вернётся в октагон, сообщает MMA Junkie. Представитель легчайшей весовой категории подерётся 11 марта на турнире UFC Fight Night 221. Его соперником будет Джонатан Мартинез.

30-летний россиянин не является родственником знаменитой династии Нурмагомедовых. На счету Саида 17 побед и два поражения в ММА, он занимает 14-е место в рейтинге легчайшего веса.

В последнем поединке в декабре прошлого года Саид «задушил» во втором раунде таджикистанского бойца Сайдиокуба Кахрамонова.

На счету 28-летнего Мартинеза 17 побед и четыре поражения в ММА, американец выиграл четыре последних поединка.

Турнир 11 марта возглавит поединок между топовыми бойцами легчайшего веса – россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

MMA,Петр Ян,
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