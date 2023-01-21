Саид Нурмагомедов получил новый бой в UFC

Он входит в топ-15 легчайшего веса.

Фото: Zuffa Zuffa

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов в скором времени вернётся в октагон, сообщает MMA Junkie. Представитель легчайшей весовой категории подерётся 11 марта на турнире UFC Fight Night 221. Его соперником будет Джонатан Мартинез.

30-летний россиянин не является родственником знаменитой династии Нурмагомедовых. На счету Саида 17 побед и два поражения в ММА, он занимает 14-е место в рейтинге легчайшего веса.

В последнем поединке в декабре прошлого года Саид «задушил» во втором раунде таджикистанского бойца Сайдиокуба Кахрамонова.

На счету 28-летнего Мартинеза 17 побед и четыре поражения в ММА, американец выиграл четыре последних поединка.