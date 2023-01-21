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1 час назад

Стало известно, откуда у японского бойца ММА футболка «Русский Витязь»

Илья Родин

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что появление у японского бойца ММА Исии Сатоси футболки с надписью «Русский Витязь» объясняется очень просто. Одежду подарила ему в знак дружбы команда боксера Александра Поветкина, пишет РИА «Новости».

Стало известно, откуда у японского бойца ММА футболка «Русский Витязь»
Фото: vk.com/povetkin_alexandervk.com/povetkin_alexander

Отмечается, что ранее Исии вышел на взвешивание перед поединком в футболке с надписью «Русский Витязь» и штанах с российским гербом.

Футболки Месси и Роналду будут выставлены на благотворительном аукционе в Москве

Хрюнов пояснил, что этот поступок подтверждает то, что «сохранилось общение между людьми Японии и России».

По его словам, в независимости от нюансов международной повестки, людям следует дружить. Это создает важные в наше время мосты между странами и континентами.

Он похвалил Исии за то, что тот понимает специфику сложившейся ситуации.

MMA,Владимир Хрюнов,Александр Поветкин,
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