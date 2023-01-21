Стало известно, откуда у японского бойца ММА футболка «Русский Витязь»

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что появление у японского бойца ММА Исии Сатоси футболки с надписью «Русский Витязь» объясняется очень просто. Одежду подарила ему в знак дружбы команда боксера Александра Поветкина, пишет РИА «Новости».

Фото: vk.com/povetkin_alexander vk.com/povetkin_alexander

Отмечается, что ранее Исии вышел на взвешивание перед поединком в футболке с надписью «Русский Витязь» и штанах с российским гербом.

Хрюнов пояснил, что этот поступок подтверждает то, что «сохранилось общение между людьми Японии и России».

По его словам, в независимости от нюансов международной повестки, людям следует дружить. Это создает важные в наше время мосты между странами и континентами.