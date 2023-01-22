Украинского бойца раскритиковали за танец после победы на турнире UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад раскритиковал украинца Игоря Потерю за танец после победы над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бразильцем Маурисиу Руа. Спортсмен высказался в Twitter.

Фото: UFC Russia UFC Russia

Для Руа этот поединок был заключительным в профессиональной карьере. Мухаммад заявил, что теперь ненавидит Потерю.

В неуважении украинца также обвинил канадский боец UFC Таннер Босер.

«Ты не должен исполнять глупые танцы, когда побеждаешь такую легенду, как Шогун (Маурисиу Руа — прим. «Ленты. ру»), в его прощальном поединке», — написал Босер в Twitter.

В ночь на 22 января Потеря победил Руа техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 283. После этого он отпраздновал удачное выступление танцем в октагоне.

Это победа стала первой для Потери в UFC. Всего в профессиональной карьере он выиграл 20 поединков, потерпев три поражения. В активе Руа 27 побед, 14 поражений и одна ничья.