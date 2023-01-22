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39 минут назад

Американец Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

ТАСС

Американец Джамахал Хилл победил бразильца Гловера Тейшейру в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Соревнования прошли в воскресенье в Бразилии.

Американец Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хилл победил единогласным решением судей.

31 летний Хилл впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Ранее обладателем пояса в этой весовой категории был Иржа Прохазка из Чехии, который позже получил травму и добровольно оставил титул. 11 декабря 2022 года в поединке за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе встречались россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович, их поединок завершился вничью, а пояс остался вакантным.

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