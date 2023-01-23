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1 час назад

«Ничего кроме уважения, сэр». Фергюсон обратился к Тейшейре

Чемпионат.comиещё 2

Известный американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором обратился к участникам титульного поединка UFC в полутяжёлом весе Джамалу Хиллу и Гловеру Тейшейре.

«Ничего кроме уважения, сэр»: Фергюсон обратился к Тейшейре
Фото: UFCUFC

«Хорошая работа, пацан. Ты заслужил этот чемпионский пояс. Оставайся сосредоточенным. Отличные усилия, Гловер Тейшейра. Ничего кроме уважения, сэр», — написал Фергюсон.

Джамал Хилл одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом дивизиона.

Хилл за 25 минут нанёс сопернику 232 акцентированных удара, что является новым рекордом полутяжёлого дивизиона в UFC.

Джамал Хилл провёл 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

Гловер Тейшейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений в ММА. После боя с Хиллом бразильский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.

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