«Ничего кроме уважения, сэр»: Фергюсон обратился к Тейшейре

Известный американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором обратился к участникам титульного поединка UFC в полутяжёлом весе Джамалу Хиллу и Гловеру Тейшейре.
«Хорошая работа, пацан. Ты заслужил этот чемпионский пояс. Оставайся сосредоточенным. Отличные усилия, Гловер Тейшейра. Ничего кроме уважения, сэр», — написал Фергюсон.
Джамал Хилл одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом дивизиона.
Хилл за 25 минут нанёс сопернику 232 акцентированных удара, что является новым рекордом полутяжёлого дивизиона в UFC.
Джамал Хилл провёл 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.
Гловер Тейшейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений в ММА. После боя с Хиллом бразильский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.