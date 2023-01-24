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1 час назад

Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика

Lenta.ruиещё 2

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов высказался о сожжение Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Его слова доступны в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Боец Исмаилов проклял сжегшего Коран в Стокгольме политика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен назвал произошедшее провокацией.

«Теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием. Нанес ли он ущерб слову Аллаха? Нет, не нанес. Он нанес ущерб самому себе. Оскорбил, задел чувства мусульман, обидел и спровоцировал», — отметил Исмаилов.

Он подчеркнул, что политик еще сильнее разжег свое место в аду.

Ранее на инцидент отреагировал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он назвал политика террористом.

«Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии, и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией», — осудил боец действия Палудана.

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

MMA,Расмус Палудан,Хамзат Чимаев,Магомед Исмаилов,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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