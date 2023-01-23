Куат Хамитов обратился к Исламу Махачеву

«Ждём победы, брат», — написал Хамитов в социальных сетях. Ранее Махачев рассказал, что уже прибыл в Австралию, где состоится поединок с Волкановски. Он пройдёт в ночь на 12 февраля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Напомним, в общей сложности в активе Махачева 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв (25 побед – одно поражение).