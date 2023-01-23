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40 минут назад

Куат Хамитов обратился к Исламу Махачеву

Чемпионат.com

Бывший казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов поддержал российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, которому предстоит провести поединок с представителем Австралии Александром Волкановски.

Куат Хамитов обратился к Исламу Махачеву
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ждём победы, брат», — написал Хамитов в социальных сетях. Ранее Махачев рассказал, что уже прибыл в Австралию, где состоится поединок с Волкановски. Он пройдёт в ночь на 12 февраля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Напомним, в общей сложности в активе Махачева 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв (25 побед – одно поражение).

MMA,Александр Волкановски,Куат Хамитов,Ислам Махачев,
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