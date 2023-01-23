Боец UFC Волков рассказал о любви к курению сигар

«Это не привычка, просто некоторые люди пиво пьют, а я курю сигары. Не то, чтобы каждые выходные — реже. Если хорошая компания, хороший вечер и хорошая сигара… То есть, это нечастый ритуал, просто иногда позволяю себе и не делаю плохо своему здоровью», — заявил спортсмен.