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50 минут назад

Экс-чемпион UFC Нганну запросил $ 10 млн за бой в России

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Франко-камерунский боец, экс-чемпион UFC Франсис Нганну готов провести бой на территории России за $ 10 млн. Об этом сообщила пресс-служба российского промоушена Hardcore.

Экс-чемпион UFC Нганну запросил $ 10 млн за бой в России
Фото: BetassistBetassist

Ранее глава лиги Анатолий Сульянов сделал Нганну предложение в размере $ 3 млн за бой с непобеждённым бойцом Сосланом Асбаровым.

«Нганну попросил 10 миллионов. Это, конечно, много. Мы продолжаем переговоры», — цитирует пресс-службу лиги «РИА Новости Спорт».

36-летний Нганну последний бой провёл в январе прошлого года, когда успешно защитил титул тяжёлого дивизиона UFC против Сириля Гана. Последний год он восстанавливался после операции на колене и занимался переговорами с UFC, которые завершились неудачно. Боец покинул организацию.

На счету Нганну 17 побед и три поражения в ММА. Он выиграл шесть последних поединков.

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