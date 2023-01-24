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59 минут назад

Чарльз Оливейра сообщил, когда планируется реванш с Исламом Махачевым

Чемпионат.com

Экс-чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра рассказал, что он проведёт реванш с россиянином Исламом Махачевым в конце 2023 года.

Оливейра сообщил, когда планируется реванш с Махачевым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны ставить перед собой высокие цели. Может быть, в мае мы проведём бой в США, а к концу года вернёмся к боям в Бразилии — если это будет в Сан-Паулу, то ещё лучше — и, кто знает, может быть, снова поборемся за пояс. Это было бы здорово.

Я бы не стал ничего менять ради боя с Исламом Махачевым. Этот бой состоится снова. Будьте уверены в этом, этот бой состоится. Я буду драться в апреле или мае, независимо от того, кто это будет, и бог благословит меня победой, после чего я проведу реванш с Исламом Махачевым к концу года», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.

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