Тренер Макгрегора назвал возможных соперников бойца

«Мы встретимся с Конором, он назовёт несколько имён, я пойму, в ком он заинтересован. Мне важно, чтобы соперник вызывал в нём эмоции, потому что нужна мотивация для подготовки. Что заставит его идти в спортзал? Пара миллионов — вряд ли, ключевой фактор — соперник.