Тренер Макгрегора назвал возможных соперников бойца

Тренер ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана назвал возможных соперников подопечного.
«Мы встретимся с Конором, он назовёт несколько имён, я пойму, в ком он заинтересован. Мне важно, чтобы соперник вызывал в нём эмоции, потому что нужна мотивация для подготовки. Что заставит его идти в спортзал? Пара миллионов — вряд ли, ключевой фактор — соперник.
Это, конечно, Нейт Диаз, интересным вариантом может стать Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер. Все варианты великолепны. Но нужно найти имя, которое заставит Конора двигаться. Если не увижу в нём интереса к поединку, то буду нервничать и лагерь пройдёт в жёсткой обстановке», — сказал тренер в шоу The MMA Hour.
В последнем бою в июле прошлого года Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.