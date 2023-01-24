Макгрегора обвинили в нападении на женщину на Ибице

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попал в скандальную историю, сообщает UltimaHora.
По информации источника, в июле прошлого года ирландец напал на женщину во время празднования своего дня рождения на Ибице. В ходе стычки с предполагаемой жертвой Макгрегор ударил её ногой в живот, а затем кулаком и грозился утопить. Девушка спрыгнула в воду, позже её подобрал патруль и доставил на берег.
42-летняя ирландка подаёт в суд на Конора за физическое насилие.
Конор Макгрегор провёл свой последний поединок в UFC в июле 2021 года с Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом. Всего у бойца 28 поединков в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.