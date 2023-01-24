Макгрегора обвинили в нападении на женщину на Ибице

По информации источника, в июле прошлого года ирландец напал на женщину во время празднования своего дня рождения на Ибице. В ходе стычки с предполагаемой жертвой Макгрегор ударил её ногой в живот, а затем кулаком и грозился утопить. Девушка спрыгнула в воду, позже её подобрал патруль и доставил на берег.