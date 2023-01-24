Назван следующий соперник Александра Волкова в UFC

Россиянин Александр Волков проведет бой с представителем Молдавии Александром Романовым. Об этом сообщают американские СМИ.

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По данным источника, поединок состоится 11 марта на турнире UFC Vegas 71 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Волкову 34 года. Он занимает 8-е место в рейтинге тяжелого веса UFC. В крайнем поединке уроженец Москвы нокаутировал суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.