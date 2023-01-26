Махачев назвал лучший бой всех времён

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил в социальных сетях новый пост, к которому прикрепил фотографию с лучшего боя всех времен по его мнению.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ислам разместил фото поединка Маурисио Хуа с Дэном Хендерсоном, который состоялся в ноябре 2011 года на турнире UFC 139. Тогда единогласным решением судей победил Хендерсон.

«А какие ваши топ-5 лучших боев ММА всех времен?», — написал Махачев.