Боец ММА сравнил подготовку в России и в Таиланде

«Плюс только один – климат. В России ничем не хуже. Просто все разъехались: кто-то в Дагестан, кто-то в Омск. А большинство в Таиланд улетело. Потому что зима, холодно, все болеют. И многие едут в Таиланд, в тёплый климат, чтобы форму поднабрать, здоровье. Если посмотреть состав, здесь все готовятся – на любой вкус и цвет. И мне здесь комфортно заниматься, тренироваться. Не люблю, когда холодно, разогреваешься долго. А здесь пока дошёл до зала, половину разминки практически сделал. Чувствую здесь себя получше», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.