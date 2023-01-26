«Это не спорт — порнография». Кунченко — о проблемах Емельяненко

«Это ненормальная ситуация. Его уже все бьют, кому не лень. Это не спорт – порнография какая-то. Он выходит, его бьют, валят. Он просто выходит деньги зарабатывать. А потом что с ним будет? Только по башке получает и своё здоровье оставляет ради денег. Его все потом сразу же забудут. Он старается на этом зарабатывать, вот и всё. Не спорт его держит, только деньги, финансовая часть – вот и всё. Ты не готовишься толком, одно и то же делаешь.