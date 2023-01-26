Конору предложили стать тренером The Ultimate Fighter

Самые шикарные костюмы и крики, которые шоу когда-либо видело.В довершение всего я привел свою команду к победе. Мне только что снова предложили роль тренера. Мне это нравится. Это полное погружение, которое необходимо. Я вижу, как бойцы выстраиваются в очередь. Я знаю, что ждет меня впереди, и я готов, твою мать», – написал ирландец в соцсетях.