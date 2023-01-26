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1 час назад

Лига АСА обновила систему штрафных санкций для проваливших взвешивание бойцов

Чемпионат.com

Российская лига АСА ввела новую систему штрафов для бойцов промоушена, которые провалили взвешивание.

Лига АСА обновила штрафы для проваливших взвешивание бойцов
Фото: allboxing.ruallboxing.ru

С 1 января 2023: — превышение до 1 кг — штраф составит 30% от гонорара в пользу соперника;

— * превышение до 2 кг – штраф 50% от гонорара в пользу соперника;

— * превышение до 3 кг – штраф 70% от гонорара в пользу соперника;

— превышение от 3 кг – отмена боя.

* В случае превышения лимита весовой категории свыше 1 кг соперник имеет право отказаться от поединка. Также, напоминаем, что боец, превысивший лимит своей весовой категории, не может претендовать на бонус за «Лучшее выступление вечера» и бонус за досрочное завершение боя.

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