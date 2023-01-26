Лига АСА обновила штрафы для проваливших взвешивание бойцов

С 1 января 2023: — превышение до 1 кг — штраф составит 30% от гонорара в пользу соперника;

* В случае превышения лимита весовой категории свыше 1 кг соперник имеет право отказаться от поединка. Также, напоминаем, что боец, превысивший лимит своей весовой категории, не может претендовать на бонус за «Лучшее выступление вечера» и бонус за досрочное завершение боя.