Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Василий Тахтай бросил вызов Хабибу

Sports.ru

Лига NAIZA объявила о проведении турнира по BATYRBALL 25 февраля в Алматы с призовым фондом в 10 миллионов тенге.

Василий Тахтай бросил вызов Хабибу
Фото: sports.rusports.ru

В рамках анонса данного турнира в своих социальных сетях лига разместила видео с финала прошлого турнира, проходящего в Актобе, где встретились команды «Мотиватор-Тахтай» и школы Абдулманапа Нурмагомедова.

В комментариях под постом один из участников того матча, боец ММА, тренер команды TakhtayTeam Василий Тахтай бросил вызов экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову:

«Надо повторить, но уже без гостеприимства».

На турнире в Актобе победу одержала школа Абдулманапа Нурмагомедова, Хабиб в том матче участие принимал исключительно, как зритель.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители