Василий Тахтай бросил вызов Хабибу

Лига NAIZA объявила о проведении турнира по BATYRBALL 25 февраля в Алматы с призовым фондом в 10 миллионов тенге.

Фото: sports.ru sports.ru

В рамках анонса данного турнира в своих социальных сетях лига разместила видео с финала прошлого турнира, проходящего в Актобе, где встретились команды «Мотиватор-Тахтай» и школы Абдулманапа Нурмагомедова.

В комментариях под постом один из участников того матча, боец ММА, тренер команды TakhtayTeam Василий Тахтай бросил вызов экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову:

«Надо повторить, но уже без гостеприимства».