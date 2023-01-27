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47 минут назад

Умар Нурмагомедов сделал заявление о бойцах UFC легчайшего веса

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил желание провести поединок с любым бойцом промоушена своей весовой категории.

Умар Нурмагомедов сделал заявление о бойцах UFC легчайшего веса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Хоть кто-то из легчайшего веса. 11 марта. Пожалуйста», — написал Нурмагомедов.

Напомним, главным событием турнира UFC 285, который состоится в ночь с 11 на 12 марта, станет поединок россиянина Петра Яна и представителя Грузии Мераба Двалишвили.

Напомним, в последнем бою Умар Нурмагомедов встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде.

MMA,Мераб Двалишвили,Умар Нурмагомедов,
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