Умар Нурмагомедов сделал заявление о бойцах UFC легчайшего веса

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил желание провести поединок с любым бойцом промоушена своей весовой категории.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Хоть кто-то из легчайшего веса. 11 марта. Пожалуйста», — написал Нурмагомедов.

Напомним, главным событием турнира UFC 285, который состоится в ночь с 11 на 12 марта, станет поединок россиянина Петра Яна и представителя Грузии Мераба Двалишвили.