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1 час назад

Роман Копылов подписал новый контракт с UFC. Фото

Чемпионат.comиещё 3

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов подписал новое соглашение с UFC. Соответствующий пост Роман разместил у себя в социальных сетях. Сообщается, что новый контракт был подписан на улучшенных условиях на четыре боя.

Роман Копылов подписал новый контракт с UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в середине января этого года на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 67, Копылов встречался с представителем США Пунахеле Сориано. Противостояние завершилось победой российского спортсмена, которую он добыл во втором раунде техническим нокаутом.

Соцсети

В общей сложности в ММА он провёл 12 боёв, в которых одержал десять побед и потерпел два поражения. Ранее не его победу в бою с Сориано отреагировал Владимир Минеев.

MMA,Владимир Минеев,
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