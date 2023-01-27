Боец UFC Морозов о многоженстве: «Мне к этому еще прийти нужно»

– Я думаю, это сейчас больная тема как для многих мужчин, так и для многих женщин. К этому, я думаю, каждый мужчина должен прийти, и каждая женщина. Есть хадисы, аяты, где Аллах разрешил это: «Если вы не боитесь быть несправедливыми, женитесь на двух, на трех, на четырех». Это дозволил Аллах. Это то, на что в первую очередь в исламе опираются. Многие негативно на это смотрят - мужчины и женщины. Я думаю, все зависит от нашей богобоязненности. Кто будет более богобоязнен, будет больше уважать и любить Аллаха, то как он может с Его приказами, с Его аятами быть