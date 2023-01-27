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22 минуты назад

Тренер Волкановски: «Мы не собираемся бороться с Махачевым, думая, что это плохо»

Sports.ru

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, рассказал про план на бой с Исламом Махачевым.

Тренер Волкановски: «Мы не собираемся бороться с Махачевым, думая, что это плохо»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы знаем, что Алексу проведут тейкдаун, на 100%. Мы не боимся, что Алекса повалят на землю, м

Вопрос в том, сможет ли Махачев удержать Алекса. Вот что важно, понимаешь. Мы не собираемся бороться с Исламом, думая, что это плохо.

Это напоминает бой Алекса с Чадом Мендесом. Все говорили, что Алекс не справится с борьбой Мендеса, но Чад не смог удержать Алекса. Вот что произошло», – сказал Лопес.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

MMA,Ислам Махачев,
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