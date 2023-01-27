"Мое время еще не пришло": Конора Макгрегора сбила машина

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор попал под колёса автомобиля, когда совершал ежедневную велопрогулку. Об этом сообщает Sports.ru.
«Только что меня сзади ударила машина. Водитель не виноват – его ослепило солнце. Въехал в меня на полной скорости», – рассказал спортсмен.
При этом Конор добавил, что его спортивные навыки помогли избежать серьёзной травмы.
«Слава Богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо – умение падать спасло мне жизнь», – сообщил ирландец.
Макгрегор также уточнил, что познакомился с водителем, и тот даже подвез его домой. «Ник сбил меня, и теперь везет домой вместе с велосипедом. Слава Богу, я все еще здесь, и только это имеет значение», – добавил спортсмен.
Ранее МакГрегор отверг обвинения в нападении на знакомую.