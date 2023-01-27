"Мое время еще не пришло": Конора Макгрегора сбила машина

«Только что меня сзади ударила машина. Водитель не виноват – его ослепило солнце. Въехал в меня на полной скорости», – рассказал спортсмен.

«Слава Богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо – умение падать спасло мне жизнь», – сообщил ирландец.

Макгрегор также уточнил, что познакомился с водителем, и тот даже подвез его домой. «Ник сбил меня, и теперь везет домой вместе с велосипедом. Слава Богу, я все еще здесь, и только это имеет значение», – добавил спортсмен.