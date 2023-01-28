«Я готов убивать». Алекс Перейра отреагировал на анонс реванша с Адесаньей

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра отреагировал на анонс его предстоящего поединка с Исраэлем Адесаньей.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что реванш между Перейрой и Адесаньей пройдёт на турнире 8 апреля, место которого на данный момент не определено.
«Я готов убивать», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.
Предыдущий поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей прошёл в рамках турнира UFC 281 в ноябре прошлого года, и бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Всего у Алекса Перейры семь побед в ММА при одном поражении. Для Исраэля Адесаньи это был второй проигранный бой в карьере и первый в среднем весе.