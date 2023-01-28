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2 часа назад

UFC назначил дату реванша между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей

Inc-Newsиещё 2

UFC назначил дату реванша между Алексом Перейрой и Исраэлем АдесаньейЭто будет первая защита титула для нового чемпиона.

Стала известная дата реванша между Перейрой и Адесаньей
Фото: ТАССТАСС

Чемпион среднего дивизиона UFC бразилец Алекс Перейра и новозеландец Исраэль Адесанья проведут реванш 8 апреля 2023 года.Сильнейшая лига мира анонсировала этот поединок в статусе главного события турнира UFC 287.

Хотя до последнего времени были сомнения в том, что этот реванш удастся организовать в первой половине текущего года.Тем не менее, Перейру, нокаутировавшего Адесанью в пятом раунде на UFC 282 в Нью-Йорке в ноябре 2022-го, ждет первая защита пояса.

MMA,Алекс Перейра,
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