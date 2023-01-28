Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал раны после ДТП

Ирландский боец MMA, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор показал раны после ДТП. Соответствующую фотографию он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
34-летний Конор Макгрегор снял футболку и приспустил шорты, чтобы продемонстрировать раны, которые получил в результате аварии.
Накануне бывший чемпион UFC попал в ДТП во время велопрогулки.
«Меня сбила машина. Солнечная ловушка, водитель не видел меня. На полной скорости влетел прямо в меня. Слава богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо. Правильное приземление спасло мне жизнь», — поделился с подписчиками боец MMA.