Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал раны после ДТП

«Меня сбила машина. Солнечная ловушка, водитель не видел меня. На полной скорости влетел прямо в меня. Слава богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо. Правильное приземление спасло мне жизнь», — поделился с подписчиками боец MMA.