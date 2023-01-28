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1 час назад

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор показал раны после ДТП

Газета.Ru

Ирландский боец MMA, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор показал раны после ДТП. Соответствующую фотографию он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал раны после ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

34-летний Конор Макгрегор снял футболку и приспустил шорты, чтобы продемонстрировать раны, которые получил в результате аварии.

"Мое время еще не пришло": Конора Макгрегора сбила машина

Накануне бывший чемпион UFC попал в ДТП во время велопрогулки.

«Меня сбила машина. Солнечная ловушка, водитель не видел меня. На полной скорости влетел прямо в меня. Слава богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо. Правильное приземление спасло мне жизнь», — поделился с подписчиками боец MMA.

MMA,Конор Макгрегор,
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