Махачев рассказал, что UFC выдает копию чемпионского пояса для фотосессий

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» объяснил ситуацию с дубликатом чемпионского пояса перед боем с Алексом Волкановски.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Махачев (23–1) проведет первую защиту пояса в легком весе с Волкановски (25–1; 34 года) на турнире UFC 284, который пройдет 11 февраля в австралийском Перте. Для этого боя чемпион в полулегком весе, Волкановски перейдет в легкую весовую категорию: из 65,8 кг в 70,3 кг. Ранее соперник 31 летнего Махачева четырежды защищал пояс в полулегком дивизионе.

Последний поединок Махачев провел 22 октября 2022 года, победив во втором раунде Чарльза Оливейру удушающим приемом. Россиянин занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, Волкановски находится на первом месте в том же рейтинге.

— Вы фотографировались с поясом на дуэли взглядов с Волкановски. Это дубликат или вы привозите свой из Махачкалы?

— UFC выдает дубликат пояса. Он и полегче бывает. Домашний пояс — для него нужна отдельная багажная сумка, он тяжелый.