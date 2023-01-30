Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
4 часа назад

Махачев рассказал, как UFC выдает копию чемпионского пояса для фотосессий

Матч ТВиещё 1

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» объяснил ситуацию с дубликатом чемпионского пояса перед боем с Алексом Волкановски.

Махачев рассказал, что UFC выдает копию чемпионского пояса для фотосессий
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Махачев (23–1) проведет первую защиту пояса в легком весе с Волкановски (25–1; 34 года) на турнире UFC 284, который пройдет 11 февраля в австралийском Перте. Для этого боя чемпион в полулегком весе, Волкановски перейдет в легкую весовую категорию: из 65,8 кг в 70,3 кг. Ранее соперник 31 летнего Махачева четырежды защищал пояс в полулегком дивизионе.

Последний поединок Махачев провел 22 октября 2022 года, победив во втором раунде Чарльза Оливейру удушающим приемом. Россиянин занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, Волкановски находится на первом месте в том же рейтинге.

— Вы фотографировались с поясом на дуэли взглядов с Волкановски. Это дубликат или вы привозите свой из Махачкалы?

— UFC выдает дубликат пояса. Он и полегче бывает. Домашний пояс — для него нужна отдельная багажная сумка, он тяжелый.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители