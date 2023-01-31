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37 минут назад

Махачев оценил возможность смены весовой категории

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев оценил возможность смены весовой категории. Его слова приводит РИА Новости.

Махачев оценил возможность смены весовой категории
Фото: Скриншот, UFCСкриншот, UFC

Махачев, выступающий в легком весе, не исключил переход в полусреднюю категорию.

«Эта тема актуальна. Мне нравится конкурировать, нравится драться с сильными бойцами. Люблю большие поединки — кто бы ни был чемпионом в полусреднем дивизионе, это будет огромное противостояние», — рассказал он.

Россиянин добавил, что переход не произойдет в 2023 году, потому что в легком весе еще есть достойные претенденты, с которыми он должен подраться.

В ночь на 12 февраля Махачев встретится с австралийцем Александром Волкановски. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого веса Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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