Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев оценил возможность смены весовой категории. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Скриншот, UFC Скриншот, UFC

Махачев, выступающий в легком весе, не исключил переход в полусреднюю категорию.

«Эта тема актуальна. Мне нравится конкурировать, нравится драться с сильными бойцами. Люблю большие поединки — кто бы ни был чемпионом в полусреднем дивизионе, это будет огромное противостояние», — рассказал он.

Россиянин добавил, что переход не произойдет в 2023 году, потому что в легком весе еще есть достойные претенденты, с которыми он должен подраться.

В ночь на 12 февраля Махачев встретится с австралийцем Александром Волкановски. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого веса Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.