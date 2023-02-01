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4 часа назад

Биспинг оценил шансы Махачева и Волкановски в очном бою на UFC 284

Чемпионат.comиещё 4

Бывший чемпион UFC, а сейчас комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоится 12 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284. По мнению Биспинга, результат боя непредсказуем.

Биспинг оценил шансы Махачева и Волкановски в очном бою на UFC 284
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Ислам Махачев более высокий. Как считает сам Ислам, он будет сильнее, потому что смотрит на Волкановски как на соперника, который его ниже. Но теперь Волкановски будет весить на несколько килограммов больше. Сможет ли Ислам одолеть его? У Волкановски более низкий центр тяжести. Я верю, что он будет действовать здорово. Вероятно, Александр будет таким же сильным, как и Ислам. Это будет сенсационный бой. Результат может быть любым», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

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